Германия

Главный тренер Баварии Карло Анчелотти поделился своими эмоциями после игры с Боруссией из Дортмунда (4:1).

Подопечные Анчелотти не испытали никаких проблем в поединке против Боруссии.

Уже к 10-й минуте за Ротен отличились Франк Рибери и Роберт Левандовски, а на гол Рафы Геррейро Шмели получили ответ уже во второй половине — забивали Арьен Роббен и тот же Левандовски — 4:1.

"Это был хороший матч. В первом тайме дортмундцы были опасны в атаке, результат еще не был предрешен", — сказал Анчелотти по завершении поединка.

"Гол Роббена практически снял все вопросы о победителе. После него мы хорошо контролировали игру. Бавария показала хорошую игру и в итоге добилась желаемого результата", — добавил итальянец.

Уже в среду Баварии предстоит в родных стенах сразиться с Реалом в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.