Германия

Голкипер дортмундской Боруссии Роман Бюрки дал свой комментарий после поражения от Баварии (1:4).

В рамках 28-го тура Бундеслиги Боруссия на выезде была разгромлена Баварией — 1:4.

"В первом тайме мы играли хорошо. Было обидно спустя десять минут проигрывать 0:2, но нам удалось вернуться в игру", — приводит слова Бюрки официальный сайт Баварии.

"Если бы нам повезло чуть больше, то мы могли бы сравнять счет. Я разочарован результатом, ведь мы могли добиться большего. Они использовали свои моменты, а мы нет. Во втором тайме мы слишком мало владели мячом", — добавил игрок.

После поражения от Баварии Боруссия продолжает занимать четвертую строчку в турнирной таблице Бундеслиги.