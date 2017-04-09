Германия

Защитник Баварии Жером Боатенг прокомментировал исход матча 28-го тура Бундеслиги с дортмундской Боруссией (4:1).

Бавария не испытала никаких проблем в поединке против Боруссии.

"После поражения во вторник мы хотели правильно отреагировать на проигрыш. Мы хорошо играли против сильного соперника. У Дортмунда был только один стопроцентный момент. При счете 3:1 у них был еще один отличный шанс. Мы должны были контролировать их контратаки. Мы не могли безрассудно бежать вперед", - цитирует Боатенга официальный сайт Баварии.

Уже в среду, 12 апреля, Баварии предстоит в родных стенах сразиться с Реалом в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.