Германия

Полузащитник Баварии Франк Рибери прокомментировал эпизод с главным тренером Карло Анчелотти, который случился в матче с дортмундской Боруссии (4:1).

В матче с Боруссией Д Карло Анчелотти решил заменить Франка Рибери на 74-ой минуте. Французский игрок был зол на это решение, поскольку играл довольно неплохо. Рибери быстро сменил гнев на милость, когда Анчелотти....поцеловал его в щеку.

"У нас дружеские отношения и мы доверяем друг-другу", — сказал Рибери в эфире телеканала Sport1.

"Анчелотти хорошо целуется. Поцелуй был хорошим. Он был естественным, чем-то позитивным. Это был хороший поцелуй от переизбытка эмоций", — в шутку добавил француз.

Сам Анчелотти прокомментировал свое решение заменить Рибери.

"Франк отпраздновал свой день рождения в пятницу и проделал фантастическую работу против Дортмунда. Когда вы смотрите на его игру, не похоже что ему 34 года", — доволен Анчелотти игрой Рибери.

Единственным "пострадавшим" от этого инцидента остался Арьен Роббен. Голландец в шутку сказал, что рассчитывает на такую же похвалу от Анчелотти.

"Да, я немного ревную. Но я рассчитываю тоже получить поцелуй в такой же ситуации", — шутит Роббен.

Напомним, что Бавария одержала разгромную победу над Боруссией.