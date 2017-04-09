Германия

Генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал возможный уход Пьера-Эмерика Обамеянга.

Форвард сборной Габона имеет дествующий контракт со Шмелями до июня 2020 года, но СМИ постоянно связывают его с переходом в Реал.

Руководство "черно-желтых" остается оптимистично настроено касательно будущего Обамеянга.

"Думаю, что он останется в Боруссии Д. Обамеянг никогда не говорил, что хочет уйти. Если Реал или Барселона предложат большие деньги — тогда он, может быть, подумает над этим. И тогда мы обсудим ситуацию. Но другие команды вряд ли будут рассматриваться", - цитирует Ватцке Kicker.

В этом сезоне на счету 27-летнего форварда 26 матчей за Боруссию в Бундеслиге, в которых он отметился 25 голами.