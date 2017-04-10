Германия

Защитник Баварии Матс Хуммельс не поможет своей команде в первом четвертьфинальном матче против Реала из-за травмы лодыжки.

Хуммельс травмировал лодыжку 9 апреля на тренировке Баварии. Защитник был увезен с поля.

"Я точно не смогу сыграть в среду против Реала", — заявил Хуммельс.

Пока что неизвестно, сколько времени потребуется Матсу на восстановление.

Для Баварии есть и хорошие новости: после непродолжительного отсутствия вновь работает в общей группе форвард Томас Мюллер.

Пока что неизвестно, сыграет ли основной голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер. У стража ворот травма ноги, на выходных он работал по индивидуальной программе.

Матч Бавария – Реал начнется 12 апреля в 21.45 по киевскому времени.