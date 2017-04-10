Защитник Баварии Матс Хуммельс не поможет своей команде в первом четвертьфинальном матче против Реала из-за травмы лодыжки.
Матс Хуммельс, - Getty Images
10 апреля 2017, 08:25
Хуммельс травмировал лодыжку 9 апреля на тренировке Баварии. Защитник был увезен с поля.
"Я точно не смогу сыграть в среду против Реала", — заявил Хуммельс.
Пока что неизвестно, сколько времени потребуется Матсу на восстановление.
Для Баварии есть и хорошие новости: после непродолжительного отсутствия вновь работает в общей группе форвард Томас Мюллер.
Пока что неизвестно, сыграет ли основной голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер. У стража ворот травма ноги, на выходных он работал по индивидуальной программе.
Матч Бавария – Реал начнется 12 апреля в 21.45 по киевскому времени.