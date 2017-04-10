Германия

Football.ua подводит итоги 28-го тура немецкой Бундеслиги.

Der Klassiker

Главным событием 28-го тура немецкой Бундеслиги, конечно, стало Бавария — Боруссия Д. Мюнхенцы доказали свое превосходство над Шмелями. Отметим, что осечками Дортмунда и Хоффенхайма воспользовался Лейпциг, который минимально обыграл Байер, и увеличил свой отрыв от ближайших преследователей.

С учетом переполненного лазарета команды Тухеля, мало кто давал дортмундцам серьезные шансы на победу в этом противостоянии. Бавария начала матч очень резво и уже к десятой минуте вела 2:0. Великолепный гол Геррейру в ворота Мюнхена скорее был исключением. Бавария наглядно показала, что ей нет равных в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии.

После матча Тухель жаловался на сложный стартовый отрезок в матче, а Анчелотти сказал, что его команда готова к играм в Лиге чемпионов с Реалом.

Главный минус для команды Анчелотти в этом матче – выбыл из строя Матс Хуммельс. Защитник травмировал лодыжку и он не сыграет в матче Лиги чемпионов с мадридским Реалом. И неизвестно, сыграет ли против Галактикос основной голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер. У стража ворот травма ноги.

Бавария — Боруссия Д 4:1

Голы: Рибери, 4, Левандовски, 10, 68, с пенальти, Роббен, 49 — Рафаэль Геррейру, 20

Бавария: Ульрайх — Лам, Боатенг, Хави Мартинес (Хуммельс, 79), Алаба — Роббен, Хаби Алонсо, Рибери (Дуглас Коста, 74), Видаль, Тьяго Алькантара — Левандовски (Киммих, 72)

Боруссия Д: Бюрки — Гинтер, Папастатопулос, Бартра — Кастро (Роде, 46), Пасслак, Шмельцер, Рафаэль Геррейру (Мерино, 69) - Пулишич, Обамеянг, Дембеле (Мор, 59)

Предупреждения: Левандовски, Видаль — Пасслак, Бартра, Бюрки

Гамбург продолжает набирать очки

Гамбург не на шутку разошелся в последних матчах. Нельзя сказать, что в этом матче команда Гисдоля заслуживала три очка, но предполагаю, что Динозаврам осточертело оспаривать свое место в Бундеслиге через матчи плей-офф и они взялись выжимать максимум из существующих моментов.

Хоффенхайм потерпел всего третье поражение в этом сезоне. Команде Юлиана Нагельсманна не хватило максимального настроя. Счет открыл Хунт, который перехитрил Бауманна во время штрафного удара. Хоффенхайм отыгрался с пенальти, который реализовал Крамарич. А во втором тайме Холтби отдал шикарный пас, разрезав всю оборонительную линию гостей, после чего Вуд отпасовал на Хунта, который оформил дубль.

Гамбург - Хоффенхайм 2:1

Голы: Хунт, 25, 75 — Крамарич, 33 (пенальти)

Гамбург: Матениа — Дикмайер, Пападопулос, Маврай, Остжолек — Сакаи, Уолес — Хунт (Янйичич, 90+3), Холтби, Костич (Грегорич, 81) — Вуд (Ласогга, 85)

Хоффенхайм: Бауманн — Зюле, Фогт, Хубнер — Бичакчич (Ут, 78), Руды (Амири, 46), Швеглер, Цубер — Крамарич, Вагнер, Терраццино (Полянски, 61)

Предупреждения: Костич, Уолес, Пападопулос, Дикмайер — Руды, Крамарич, Цубер, Хубнер

Перестрелка в Кельне

Боруссия Менхенгладбах обыграла очередного конкурента за еврокубковые места. Команды демонстрировали очень хороший футбол. Хозяева пропустили дважды в первые 60 минут игры, но раз за разом отвечали ударом на удар. Менхенгладбах не собирался сдаваться, и вышел вперед в третий раз за десять минут до конца, на что у хозяев не нашлось сил ответить.

Кельн - Боруссия М 2:3

Голы: Клеменс, 18, Модест, 58 — Вестергорд, 13, Траоре, 55, Штиндль, 80

Кельн: Хорн — Клунтер, Соренсен, Хайнц, Эктор — Хогер (Цоллер, 84), Леманн — Клеменс (Марох, 72), Йойич, Рауш (Осако, 46) — Модест

Боруссия М: Зоммер — Эльведи, Кристенсен, Вестергор, Вендт — Хофманн (Дрмич, 75), Дахуд, Штробль, Азар — Штиндль (Бенес, 90+2), Раффаэль (Траоре, 54)

Предупреждения: Хайнц, Клунтер — Дахуд, Азар

Ингольштадт — жив

Последний матч тура немецкой Бундеслиги превратился в настоящий спектакль. Куча красивых ударов с дальних дистанций, а первый гол Ингольштадта и вовсе можно считать образцом комбинационного футбола.

Отметим, что страсти на поле не утихали до самого финального свистка. В концовке у футболистов обеих команд не выдержали нервы, вследствие чего Бригери и Чолак увидели перед собой красный свет.

Черные продемонстрировали, что будут бороться до последнего за сохранение прописки в Бундеслиге. Чего не скажешь о Лилиях, поскольку команда Фрингса, похоже, окончательно смирилась со своим вылетом. Ингольштадт приблизился к Аугсбургу и Майнцу на расстояние одного очка, и только два балла отделяет его от Вольфсбурга, к которому Черные отправятся в гости в следующем туре.

Ингольштадт — Дармштадт 3:2

Голы: Гросс 20, Коэн 68, Зуттнер 72 — Вранчич 34, 38 (пен.)

Ингольштадт: Хансен — Коэн, Матип, Тиссеран, Зуттнер — Киттель (Юнг 89), Брежери, Лескано (Хинтерзеер 90+2), Гросс, Роджер (Моралес 61) — Леки

Дармштадт: Эссер — Камавуака (Шипплок 81), Алтынтоп, Холланд, Хен — Платте (Розенталь 61), Сиригу, Колак, Штайнхефер, Вранчич (Гувара 71) — Сулу

Предупреждения: Зуттнер — Колак

Удаления: Брежери — Колак

Цифры тура:

- Ингольштадт впервые в истории выиграл три матча Бундеслиги подряд.

- Левандовски забил в седьмом матче подряд на Альянц Арене.

- Красная карточка Орбана стала первой в истории для игроков Лейпцига в чемпионате Германии.

- Роббен забил в Бундеслиге за Баварию 86-й гол.

- Гамбург девять матчей не проигрывает дома.

Результаты тура:

Турнирная таблица:

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