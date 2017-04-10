Германия

Тренерский штаб мюнхенской Баварии проявляет интерес к голкиперу ПСЖ Кевину Траппу.

Как сообщает Kicker, руководство Баварии хочет приобрести голкипера ПСЖ на место резервного вратаря Свена Ульрайха.

Ульрайх не видит для себя перспектив в Мюнхене и устал быть запасным вратарем для Нойера.

В текущем сезоне Трапп сыграл в 17 матчах Лиги 1, пропустив 7 голов.

Также Бавария будет испытывать проблемы на позиции голкипера, так как третий голкипер клуба Том Штарке заканчивает карьеру в конце этого сезона.