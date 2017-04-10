Германия

Горняки готовы продать полузащитника своей команды Макса Майера за 20 миллионов евро.

Действующий контракт немца с Шальке рассчитан до лета 2018 года. Ранее хавбек не исключал варианта, при котором он покинет команду.

Сейчас, по информации Bild, Горняки установили ценник на Макса, клуб готов отпустить полузащитника, если кто-то предложит за него 20 миллионов евро.

На футболиста претендует Тоттенхэм, Ливерпуль, Ювентус и Челси.

В текущем сезоне за Шальке 21-летний немец сыграл 35 поединков, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач.