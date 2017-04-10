Германия

Полузащитник дортмундской Боруссии Усман Дембеле рассказал о своей игре.

Дембеле пополнил ряды Шмелей летом этого года, перейдя из Лорьяна.

"Тухель всегда говорит мне, чтобы я показывал все, что умею. Чтобы я чаще шел в обводку. Когда у меня мяч, то я обладаю полной свободой, хотя, конечно, у меня есть и обязанности оборонительного плана", — приводит слова Дембеле официальный сайт УЕФА.

"Тухель дает мне свободу действий на флангах. Здорово, когда тебе так доверяют, как будто мне уже 25 лет".

В 39 официальных матчах за Боруссию Дембеле забил 7 голов и отдал 16 результативных передач.