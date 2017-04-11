Германия

Экс-нападающий Баварии Рой Макаай уверен, что полузащитник мюнхенцев Томас Мюллер — очень разносторонний футболист, способный закрыть практически любую позицию на поле.

Мюллер проводит невзрачный, как по своим меркам, сезон, забив лишь 4 мяча в 23 матчах Бундеслиги.

В адрес Томаса раздалось немало критики, но Рой Макаай хвалит разносторонность игрока и уверен, что тот сможет набрать форму.

"В случае с Томасом забавно то, что никто так и не знает, это нападающий или полузащитник. Я думаю, Мюллер может даже играть в воротах и будет в этом хорош. Его не назвать ни настоящим хавбеком, ни настоящим форвардом, он – что-то среднее", — считает Макаай.

"Мы привыкли, что Мюллер забивает 15-20 голов за сезон. Такие кампании, как нынешняя, случаются у каждого. Томасу не нужно винить себя или дополнительно работать над ударами на тренировках. Следует просто сохранять терпение. В конце концов он вновь наберет свою лучшую форму".

Уже завтра, 12 апреля, Мюллер сможет ответить критикам в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против Реала.