Германия

Нападающий менхенгладбахской Боруссии Раффаэль пропустит остаток кампании из-за травмы колена.

В 28-м туре чемпионата Германии Боруссия М обыграла Кельн. Победа Жеребцов была омрачена травмой Раффаэля.

Официальный сайт Боруссии сообщает, что бразилец деформировал связки колена. Из-за этого Раффаэль больше не поможет команде в нынешнем сезоне. Точные сроки восстановления форварда пока не называются.

В текущей кампании Раффаэль сыграл за Боруссию 18 матчей в Бундеслиге, отметившись при этом 6 голами.