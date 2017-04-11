Германия

Экс-игрок Боруссии Д и Штутгарта Кевин Гросскройтц подписал контракт с Дармштадтом.

Опытный полузащитник Кевин Гросскройтц на правах свободного агента подписал контракт с Дармштадтом. Соглашение рассчитано до июня 2019 года.

"С нетерпением жду матчей за Дармштадт. Торстен Фрингс верит в меня и он убедил, что мой переход — правильное решение. Я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться успеха", — цитирует игрока официальный твиттер Дармштадта.

Стоит отметить, что последним клубом Гросскройтца стал Штутгарт, из которого он был отчислен из-за драки в клубе.

После 28-ми туров Дармштадт занимает последнее место, набрав 15 очков.