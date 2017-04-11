Германия

Текущий сезон станет для форварда Клааса-Яна Хунтелаара последним в составе Шальке.

Форвард Кобальтовых недоволен отсутствием игровой практики.

"Я не могу быть довольным тем, как развивается моя карьера в Шальке. Мой контракт с клубом заканчивается, так что нынешний сезон будет для меня последним в Шальке", — цитирует Хунтелаара Telegraaf.nl.

"Почему я не играю — нужно спросить у тренера. У меня была травма, но теперь я в порядке, но за последние два месяца провел лишь несколько матчей".

В текущем сезоне Хунтелаар сыграл 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.