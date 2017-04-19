Германия

Вингер Ювентуса Кингсли Коман, находящийся в аренде в Баварии, опасается конкуренции и хочет сменить прописку.

Один из самых талантливых молодых футболистов Европы, Кингсли Коман, принадлежащий Ювентусу, вот уже второй сезон выступает на правах аренды за Баварию. И еще совсем недавно не ставилось под сомнение, что чемпион Германии выкупит 20-летнего игрока сборной Франции. Однако теперь об этом не стоит говорить с такой уверенностью.

Как сообщает Le Parisien, футболист, который и сейчас не доволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет Карло Анчелотти, опасается, что с переходом из Байера в Баварию Юлиана Брандта у него появится конкурент, который еще более сократит его пребывание на поле.

Именно поэтому Кингсли всерьез задумался о том, чтобы вернуться под крылышко к Хосепу Гвардиоле, который, будучи тренером Баварии, доверял ему куда больше, чем Анчелотти. Судя по трансферным слухам, не против такого варианта и сам Гвардиола, а Манчестер Сити уже готов заплатить за Комана от 50 до 60 миллионов евро.