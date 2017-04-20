Германия

Голкипер Баварии Мануэль Нойер обойдется без хирургического вмешательства.

Нойер получил перелом плюсневой кости левой ноги в дополнительное время ответного четвертьфинала матча Лиги чемпионов против Реала (2:4).

Позднее стало известно, что игрок пропустит около двух месяцев. Как информирует официальный сайт Баварии, операция Мануэлю не понадобится. Немец пройдет специальный курс лечения.

Тем не менее, в текущем сезоне Нойер на поле точно не выйдет.

В текущем сезоне 31-летний голкипер провел за Баварию 40 матчей во всех турнирах.