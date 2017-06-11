Германия

Полузащитник Серж Гнабри сменил Вердер на Баварию.

Официальный твиттер Баварии подтвердил приобретение хавбека Вердера и сборной Германии Сержа Гнабри.

Гнабри, в прошлом году ставший лучшим бомбардиром Олимпиады в Рио, переходит в Мюнхен после хорошего сезона в Вердере.

"Для меня большая честь – стать частью Баварии. Мне предстоят захватывающие времена, которые я уже жду с нетерпением", — заявил Гнабри.

"Мы довольны, что нам удалось заполучить еще одного талантливого молодого немецкого игрока в лице Сержа Гнабри, который добился значительного прогресса в Вердере", — заявил председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге.

Контракт с немцем рассчитан на 3 года. Предполагается, что трансфер обошелся Баварии в 8 млн евро.

В прошлой кампании Серж забил 11 голов и сделал ассист в 27 матчах Бундеслиги.

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