Официальный сайт Хоффенхайма сообщил о заключении нового соглашения с хавбеком Надимом Амири. Контракт рассчитан до лета 2020 года.

Воспитанник Хоффенхайма в прошлом сезоне был важной частью команды в прошлом сезоне. На счету Надима 33 поединка в чемпионате Германии (2 гола и 4 ассиста).

#Amiri2020: done deal! Nadiem Amiri prolonged his existing contract until 2020. pic.twitter.com/1YivInRl01