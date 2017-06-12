Германия

Полузащитник Надим Амири будет защищать цвета Хоффенхайма до 2020 года.

Официальный сайт Хоффенхайма сообщил о заключении нового соглашения с хавбеком Надимом Амири. Контракт рассчитан до лета 2020 года.

Воспитанник Хоффенхайма в прошлом сезоне был важной частью команды в прошлом сезоне. На счету Надима 33 поединка в чемпионате Германии (2 гола и 4 ассиста).

#Amiri2020: done deal! Nadiem Amiri prolonged his existing contract until 2020. pic.twitter.com/1YivInRl01 — TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) 12 июня 2017 г.

Ранее различные СМИ сообщали, что интерес к Амири проявляют Лейпциг, Боруссия Д, Тоттенхэм и Атлетико. Впрочем, Надим точно не уйдет в испанский клуб этим летом из-за наложенного на испанцев трансферного бана.

Стоит отметить, что Хоффенхайм в нынешнем сезоне, так же, как и Боруссия с Лейпцигом, завоевал право на участие в Лиге чемпионов, однако стартует не с группового этапа, а с квалификации.