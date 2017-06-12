Полузащитник Надим Амири будет защищать цвета Хоффенхайма до 2020 года.
Надим Амири (слева), фото фк хоффенхайм
12 июня 2017, 12:13
Официальный сайт Хоффенхайма сообщил о заключении нового соглашения с хавбеком Надимом Амири. Контракт рассчитан до лета 2020 года.
Воспитанник Хоффенхайма в прошлом сезоне был важной частью команды в прошлом сезоне. На счету Надима 33 поединка в чемпионате Германии (2 гола и 4 ассиста).
Ранее различные СМИ сообщали, что интерес к Амири проявляют Лейпциг, Боруссия Д, Тоттенхэм и Атлетико. Впрочем, Надим точно не уйдет в испанский клуб этим летом из-за наложенного на испанцев трансферного бана.
Стоит отметить, что Хоффенхайм в нынешнем сезоне, так же, как и Боруссия с Лейпцигом, завоевал право на участие в Лиге чемпионов, однако стартует не с группового этапа, а с квалификации.