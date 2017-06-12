Германия

Следующий сезон полузащитник Баварии Серж Гнабри может провести на правах аренды в Хоффенхайме.

Бавария приобрела полузащитника сборной Германии Сержа Гнабри у Вердера за 8 млн евро. Но пока что Сержу может не найтись места в основной команде мюнхенцев – это будет зависеть от трансферной кампании Баварии.

Kicker сообщает, что Хоффенхайм, который интересовался Гнабри еще когда тот выступал за Вердер, не против заполучить немца и сейчас. Крестьянам скоро предстоит выступление в Лиге чемпионов и они считают, что Серж усилил бы команду.

По информации издания, следующий сезон Гнабри может провести в аренде именно в Хоффенхайме. Пока что не сообщается, будет ли предусмотрена опция выкупа игрока.

В нынешнем сезоне на счету Гнабри 11 голов и ассист в 27 матчах Бундеслиги.