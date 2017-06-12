Германия

В следующем сезоне Мюнхен 1860 планирует проводить свои домашние матчи на стадионе Грюнвальдер.

Официальный твиттер Мюнхена 1860 сообщил, что клуб намерен сменить место проведения домашних матчей.

"Мы желаем в следующем сезоне играть на стадионе Грюнвальдер. Сейчас ведутся переговоры об этом", — гласит заявление клуба.

Мюнхен 1860 с сезона 2005/2006 свои домашние матчи проводил на Альянц-Арене, которую делил с Баварией. Изначально она принадлежала обеим клубам, но со временем была выкуплена представителем Бундеслиги.

Стадион Грюнвальдер также находится в Мюнхене, но на нем могут разместиться не 75 тысяч зрителей, как на Альянц-Арене, а чуть более 20. На этом стадионе предусмотрено около 6 тысяч мест.

Скорее всего, это обусловлено финансовыми причинами. По итогам сезона Львы вылетели в третий дивизион, но могут опуститься еще ниже из-за проблем с финансированием.