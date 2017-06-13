Германия

Полузащитник Баварии Артуро Видаль готов покинуть Мюнхен ради очень выгодного предложения из Китая.

Чилийский полузащитник Баварии Артуро Видаль намерен отправиться на заработки в Китай, но чемпион Германии не горит желанием его отпускать.

Срок контракт 30-летнего футболиста с Баварией заканчивается в 2019 году, и, как сообщает Sport 1, чилиец уверен, что именно этим летом у него есть последняя реальная возможность заключить очень выгодный в финансовом отношении контракт с китайским клубом. Однако баварцы считают нецелесообразным лишаться сразу двух ключевых игроков в средней линии, ведь Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры.

В сезоне-2016/2017 Видаль провел за Баварию 41 матч во всех турнирах, в которых забил 9 мячей.