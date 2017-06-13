Германия

Франкфуртский Айнтрахт объявил о переходе центрального защитника Гвадалахары Карлоса Сальседо на правах годичной аренды.

Мексиканский защитник Гвадалахары Карлос Сальседо отправился в Айнтрахт Франкфурт на правах годичной аренды с правой выкупа, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

"Мы давно следили за Карлосом, он всегда оставлял очень хорошее впечатление. Он центральный защитник, который не боится вступать в единоборства. Настоящий мексиканский боец", — заявил спортивный директор Айнтрахта Фреди Бобич.

Прошлый сезон 23-летний Сальседо провел в аренде за Фиорентину, где отметился одной результативной передачей в 18 матчах Серии А.