Германия

Спортивный директор Шальке Кристиан Хайдель прокомментировал ситуацию с Евгением Коноплянкой.

Ранее Коноплянка выразил готовность покинуть Шальке, поскольку в клубе ему выделяется мало игрового времени. Также стало известно, что Шальке оштрафует Коноплянку за длинный язык.

"Коноплянка извинился. Его агент звонил и принес извинения от имени украинца. Он был слишком эмоционален. Мы этого так не оставим. Мы должны показать, что такое больше не повториться", – цитирует спортдира Кобольтовых Хайделя Sport Bild.

По информации Bild, новый наставник Шальке Доменико Тедеско готов дать шанс Евгению Коноплянке закрепиться в основе.

Отметим, в минувшем сезоне Евгений сыграл всго 17 матчей Бундеслиги, забив 1 гол и отдав 1 ассист.