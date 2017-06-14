Германия

Полузащитник Шальке Бенжамен Стамбули покинет Гельзенкирхен, если найдутся желающие его приобрести.

Бенджамен Стамбули: "Шахтера из меня не вышло, придется переквалифицироваться...", Getty Images

Бенджамен Стамбули: "Шахтера из меня не вышло, придется переквалифицироваться...", Getty Images

Французский полузащитник Шальке Бенжамен Стамбули выставлен клубом Евгения Коноплянки на трансфер.

Футболист, приобретенный минувшим летом у ПСЖ за 8,5 миллиона евро, не входит в планы нового тренера Кобальтовых Доменико Тедеско, однако желающим его приобрести придется выложить 10 миллионов в европейской валюте – сообщает L’Equipe.

В сезоне-2016/2017 Стамбули провел 37 матчей за Шальке во всех турнирах, а также успел сыграть за ПСЖ в поединке за Суперкубок Франции и выиграть этот трофей.