Германия

Вингер Баварии Арьен Роббен ощущает, что в скором времени ему предстоит повесить бутсы на гвоздь.

33-летний голландец провел в составе мюнхенцев очередной мощный сезон, выиграв шестой в карьере титул чемпиона Германии.

С годами Арьен не растерял ни замечательной скорости, ни фантастической техники, продолжая разрывать правую бровку и забивать множество красивых мячей.

Тем не менее, несмотря на прекрасную форму, голландец ощущает, что до конца его карьеры игрока осталось не так и много времени.

"Сейчас я начал задумываться о том, чем займусь после завершения карьеры. Эти мысли посещают меня все чаще и чаще – а это знак, что конец уже близок", — сказал Арьен.

"Я не знаю, что произойдет в 2018-м году и буду ли я защищать цвета сборной на чемпионате мира. Я сосредоточен на том, что творится здесь и сейчас".

"После завершения карьеры я планирую расслабиться и полгода находиться подальше от футбола. Несомненно, однажды я вернусь в Голландию в свой родной Гронинген, где у меня остались замечательные отношения с руководством клуба. Может быть, я буду работать и в каком-то другом месте", — завершил Роббен.

В сезоне 2016-2017 Арьен отыграл за Баварию 26 матчей в Бундеслиге, забив 13 голов и отдав 12 результативных передач.