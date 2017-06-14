Германия

Бавария подтвердила приобретение полузащитника Лиона Корентена Толиссо.

Французский полузащитник Корентен Толиссо подписал пятилетний контракт с Баварией, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Сумма трансфера не разглашается, но по данным СМИ Лион выручит за 22-летнего Толиссо около 40 миллионов евро.

"Я провел замечательное время в Лионе, которому я чрезмерно благодарен. Сейчас же я с нетерпением жду игры за один из лучших клубов Европы", — заявил Толиссо.

В прошедшем сезоне Толиссо провел за Лион 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач.