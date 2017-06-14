Бавария подтвердила приобретение полузащитника Лиона Корентена Толиссо.
Корентен Толиссо, fcbayern.com
14 июня 2017, 19:21
Французский полузащитник Корентен Толиссо подписал пятилетний контракт с Баварией, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
Сумма трансфера не разглашается, но по данным СМИ Лион выручит за 22-летнего Толиссо около 40 миллионов евро.
"Я провел замечательное время в Лионе, которому я чрезмерно благодарен. Сейчас же я с нетерпением жду игры за один из лучших клубов Европы", — заявил Толиссо.
В прошедшем сезоне Толиссо провел за Лион 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач.