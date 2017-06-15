Германия

Мюнхенский клуб из-за финансовых проблем не будет выступать на главной арене города.

Мюнхен-1860 в нынешнем сезоне покинул Бундеслигу 2, проиграв в стыковых матчах Ругенсбургу, который еще два года назад был любительским клубом.

В следующем сезоне любительским клубом станет сам Мюнхен, поскольку не прошел процедуру лицензирования из-за проблем с финансами. Неизвестно, в какой именно лиге (4-й или 5-й дивизион) команда начнет следующий сезон.

Немногим ранее твиттер Мюнхена 1860 сообщил, что клуб намерен сменить место проведения домашних матчей.

Теперь же стало известно официально, что клуб будет проводить свои домашние матчи на стадионе Грюнвальдер, где команда играла на протяжении больше части своей истории.