Германия

Стал известен четвертый участник традиционного предсезонного турнира Audi Cup: к Баварии, Ливерпулю и Атлетико присоединился Наполи.

Кубок Ауди в августе 2017 года разыграют чемпион Германии Бавария, бронзовые призеры чемпионатов Испании и Италии Атлетико и Наполи и занявший четвертое место в английской Премьер-лиге Ливерпуль.

В полуфиналах 1 августа встретятся Бавария с Ливерпулем и Атлетико с Наполи, а решающий матч состоится 2 августа.

Audi Cup проводится раз в два года. На данный момент состоялось четыре турнира, три из которых выиграла Бавария и один – Барселона.