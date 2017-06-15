Германия

Юный нападающий Гамбурга Янн-Фите Арп отказался от перехода в мадридский Реал.

Один из главных талантов немецкого футбола Янн-Фите Арп не намерен покидать Гамбург.

В подписании 17-летнего нападающего был заинтересован мадридский Реал, но сам игрок отказался от перехода.

Кроме того на игрока претендовали Боруссия Дортмунд, Байер, Челси и Ювентус.

Ожидается, что в ближайшее время Арп продлит контракт с Гамбургом до 2019 года с повышением зарплаты до 20 тысяч евро в месяц.

На прошедшем Чемпионате Европы U-17 Арп забил шесть голов и отдал две результативные передачи в трех матчах, а в 21 матче за Гамбург U-17 он отметился 26 голами.