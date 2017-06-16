Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце близок к тому, чтобы вернуться к тренировкам после пяти месяцев вне игры.
Марио Гетце, Getty Images
16 июня 2017, 22:59
В марте дортмундская Боруссия объявила, что полузащитник Марио Гетце пропустит остаток сезона из-за нарушения обмена веществ.
Как сообщает немецкое издание Welt, Гетце достиг хорошего прогресса в лечении и он должен вернуться к полноценным тренировкам с Боруссией к началу предсезонной подготовки.
Последний раз 25-летний Гетце появлялся на поле 29 января.