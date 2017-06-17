Германия

Форвард Байера Штефан Кисслинг после следующего сезона повесит бутсы на гвоздь.

Бывший нападающий сборной Германии еще прошлым летом мог закончить с футболом из-за хронической травмы бедра, однако сумел провести сезон 2016/17.

Тем не менее, 33-летний футболист в интервью изданию Kicker заявил, что следующий чемпионат станет для него последним в карьере.

Контракт Кисслинга с Фармацевтами рассчитан именно до лета 2018 года. После завершения игровой карьеры, Штефан, скорее всего, займется тренерской деятельностью в структуре Байера.

Отметим, что в клубе Кисслинг провел 11 лет, после того, как был приобретен в Нюрнберга в 2006 году. Сыграл в майке Байерв в 436 матчах и забил 162 голов.

В прошедшем чемпионате Германии Кисслинг не был постоянным игроком основы и сыграл всего в 20 матчах, отметившись четырьмя мячами.