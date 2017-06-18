Германия

Вингер дортмундской Боруссии Усману Дембеле может перебраться в испанскую Ла Лиги.

Агент нападающего Шмелей Усмана Дембеле Мусса Сиссоко заявил, что его подопечный продолжит переговоры с каталонским клубом после отпуска. Боруссия согласна продать Усмана не менее чем за 90 млн евро.

"Дембеле сейчас находится в отпуске. Мы продолжим переговоры, когда он вернется. Я не хочу сейчас комментировать его будущее. Он является объектом интереcа со стороны больших европейских клубов, и это логичное следствие его выступлений", — цитирует агента Get Football News France.

Контракт Дембеле с Боруссией рассчитан до лета 2021 года.

В завершившемся сезоне Бундеслиги на счету Дембеле 6 голов и 13 результативных передач в 32-х матчах.