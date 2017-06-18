Германия

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев лестно отозвался о полузащитнике Баварии Джошуа Киммихе.

Киммих дебютировал за национальную сборную Германии в мае 2016-го года, и с тех пор стал неотъемлемой частью команды Йоахима Лева.

Начиная с поединка Евро-2016 против Северной Ирландии, Джошуа принял участие во всех официальных матчах сборной Германии, не пропустив ни единой минуты.

"Киммих – один из ярчайших талантов десятилетия", — сказал Лев.

"У него есть футбольный голод и желание побеждать, он хочет быть на высоте во время каждого тренировочного занятия".

"Я думаю, у него будет выдающаяся карьера", — подытожил специалист.

Ожидается, что Киммих выйдет в стартовом составе Бундестим в матче Кубка Конфедераций против Австралии, который состоится в понедельник.