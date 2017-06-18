Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев лестно отозвался о полузащитнике Баварии Джошуа Киммихе.
Джошуа Киммих, Getty Images
18 июня 2017, 20:23
Киммих дебютировал за национальную сборную Германии в мае 2016-го года, и с тех пор стал неотъемлемой частью команды Йоахима Лева.
Начиная с поединка Евро-2016 против Северной Ирландии, Джошуа принял участие во всех официальных матчах сборной Германии, не пропустив ни единой минуты.
"Киммих – один из ярчайших талантов десятилетия", — сказал Лев.
"У него есть футбольный голод и желание побеждать, он хочет быть на высоте во время каждого тренировочного занятия".
"Я думаю, у него будет выдающаяся карьера", — подытожил специалист.
Ожидается, что Киммих выйдет в стартовом составе Бундестим в матче Кубка Конфедераций против Австралии, который состоится в понедельник.