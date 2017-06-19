Германия

Руководство Милана ищет голкипера на следующий сезон.

Воспитанник Милана Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать контракт с Дьяволами. Соглашение итальянца с клубом истекает в конце следующего сезона и Россонери уже ищут себе первого номера.

Итальянцы уже провели предварительные переговоры с представителями вратаря леверкузенского Байера Бернда Лено. Об этом сообщает Bild.

Отметим, что Байер в следующем сезоне не будет участвовать в еврокубках.

Действующее соглашение Лено с Байером подходит к концу летом 2020 года. Сумма трансфера голкипера в Милан может составить около 25 млн евро.