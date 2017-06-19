Германия

Нападающий бельгийского Остенде Нани Ландри Димата перешел в Вольфсбург.

Вольфсбург объявил о приобретении 19-летнего нападающего Остенде Нани Ландри Димата.

Игрок сборной Бельгии U-21 подписал с Волками пятилетний контракт. Клубы не разглашают сумму трансфера, но бельгийское издание HLN пишет о десяти миллионах евро.

"Я очень рад, что у меня появилась возможность сыграть в Бундеслиге. Хочу оплатить Вольфсбургу за доверие своей игрой. Переезд из Бельгии в Германию — серьезный футбольный шаг. Для меня это большой вызов, которого я с нетерпением жду", — заявил Димата.

Димата дебютировал в профессиональном футболе в июле 2016 года. В прошедшем сезоне он забил 11 голов и отдал три результативные передачи в 24 матчах Лиги Жюпиле.