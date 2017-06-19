Защитник Вест Хэма Рис Оксфорд близок к переходу в менхенгладбахскую Боруссию на правах аренды.
Рис Оксфорд, Getty Images
19 июня 2017, 19:51
Боруссия Менхенгладбах арендует 18-летнего защитника Вест Хэма Риса Оксфорда.
Оксфорд, который во второй половине прошедшего сезона выступал за Рединг, уже прошел медицинское обследование в немецком клубе.
Оксфорд был вторым самым молодым игроком, выходившим в стартовом составе на матч Премьер-лиги, когда он сыграл против Арсенала в возрасте 16 лет и 198 дней в августе 2015 года.
В декабре 2016 года он подписал новый контракт с Вест Хэмом на 4,5 года.