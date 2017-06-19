Германия

Защитник Вест Хэма Рис Оксфорд близок к переходу в менхенгладбахскую Боруссию на правах аренды.

Боруссия Менхенгладбах арендует 18-летнего защитника Вест Хэма Риса Оксфорда.

Оксфорд, который во второй половине прошедшего сезона выступал за Рединг, уже прошел медицинское обследование в немецком клубе.

Оксфорд был вторым самым молодым игроком, выходившим в стартовом составе на матч Премьер-лиги, когда он сыграл против Арсенала в возрасте 16 лет и 198 дней в августе 2015 года.

В декабре 2016 года он подписал новый контракт с Вест Хэмом на 4,5 года.