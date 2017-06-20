Германия

Полузащитник Боруссии Кристиан Пулишич не ушел бы в стан главного конкурента дортмундцев — Баварии.

С 2010 года Боруссия является главным конкурентом Баварии в Бундеслиге, хотя в последнее время у Шмелей и не получается навязать настоящую борьбу мюнхенцам. При этом Бавария часто выдергивает из Боруссии ее лидеров – Марио Гетце, Роберта Левандовски, Матса Хуммельса.

В нынешней кампании хорошо проявил себя в Дортмунде Кристиан Пулишич. Это породило слухи, что и американец может перебраться в Мюнхен.

"Нет, я бы не смог так сделать", — заявил Пулишич Pennlive.com.

"Я не могу так говорить, но нет".

В январе Пулишич продлил контракт с Боруссией до лета 2020 года.

В нынешней кампании на счету Пулишича 42 официальных матча во всех турнирах за Боруссию (22 – в основе), в которых Кристиан забил 5 голов и сделал 8 ассистов.