Германия

Полузащитник Хавард Нордтвейт сменил Вест Хэм на Хоффенхайм.

По информации официального сайта Хоффенхайма, футболист сборной Норвегии подписал соглашение сроком на пять лет.

За Хоффе Нордтвейт, которому завтра исполнится 27 лет, будет выступать под номером 6.

Отметим, что финансовые условия трансфера не разглашаются.

Норвежец, начинавший свою карьеру в лондонском Арсенале, имеет опыт выступления в Бундеслиге. В Вест Хэм он перебрался из мёнхенгладбахской Боруссии.

В прошедшем сезоне хавбек отыграл в 16 (11 в стартовом составе) матчах английской Премьер-лиги.