Германия

Полузащитник сборной Украины имеет шанс произвести впечатление на нового главного тренера.

По завершению сезона руководство Шальке приняло решение расстаться с главным тренером команды Маркусом Вайнцирлем.

Напомним, что у Евгения Коноплянки возник конфликт с наставником, а потому приход нового главного тренера должен стать шансом для украинца закрепиться в команде.

Новым тренером Кобальтовых стал 31-летний Доменико Тедеско, который намерен оценить уровень игры Коноплянки до того, как принимать решение о его возможном трансфере.

По информации Bild, на протяжении всего июля Тедеско будет пристально следить за Евгением и примет решение по его дальнейшей судьбе в команде к началу августа.

В прошедшем розыгрыше Бундеслиги Коноплянка провел 17 матчей (5 в старте), отличившись голом и одной результативной передачей.