Германия

Гамбург близок к приобретению центрального защитника Байера Кирьякоса Пападопулоса.

В январе Кирьякос Пападопулос присоединился к Гамбургу на правах аренды до конца сезона, где отыграл 15 матчей и забил два гола в Бундеслиге.

Сейчас же клубы находятся на завершающей стадии переговоров о переезде грека в Гамбург на правах полноценного трансфера.

Байер выручит за 25-летнего центрального защитника шесть миллионов евро, а еще три миллиона евро могут достаться Фармацевтам в качестве бонусов.