Германия

Нападающий Баварии Роберт Левандовски недоволен нынешним этапом своей карьеры.

В минувшем сезоне Левандовски в чемпионате Германии отличился 30-ю точными выстрелами, но это не позволило ему стать лучшим бомбардиром Бундеслиги, так как форвард Боруссии Д Пьер-Эмерик Обамеянг забил на один гол больше.

Sky Sports, ссылаясь на слова агента Роберта, уверяет в том, что сейчас нападающий несчастлив в Баварии.

Связано это с тем, что игрок не получил никакой поддержки от главного тренера Карло Анчелотти, когда шла борьба за звание лучшего бомбардира.

Отметим, что недавно сообщалось об интересе к поляку со стороны Челси.