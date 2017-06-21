Германия

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско поведал о разговоре с украинским полузащитником команды Евгением Коноплянкой.

Недавно Евегений Коноплянка позволил себе высказать нелицеприятные вещи в адрес Шальке и бывшего главного тренера, из-за чего клуб оштрафовал игрока и выставил его на трансфер.

Тем не менее, похоже, что украинец все-таки получит свой шанс. Связано это главным образом с приходом в команду нового главного тренера Доменико Тедеско.

"Я встречался с Коноплянкой. Первый контакт был положительным. Мы с ним начинаем с нуля", — цитирует Тедеско официальный твиттер Горняков.

Ранее в прессе писали об интересе к Коноплянке со стороны Славии и Эвертона.