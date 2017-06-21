Германия

Футбольный клуб Бавария предупредил: если кто-то попытается переманить нападающего Роберта Левандовски — столкнется с санкциями ФИФА.

Бавария оперативно отреагировала на слухи о том, что Челси и Манчестер Юнайтед готовы подписать Левандовски и якобы даже вели переговоры с агентом игрока.

Ранее на этой неделе агент Левандовски – Майк Бартель – рассказал, что его клиент несчастлив в Баварии, ведь тренер Карло Анчелотти не дал указания команде играть на поляка в последних турах, чтобы обеспечить ему Золотую бутсу Бундеслиги.

"Роберт Левандовски – футболист Баварии, который лишь недавно продлил контракт до 2021 года. Бавария Мюнхен не тратит время на мысли про уход Роберта", — гласит заявление клуба.

"Переговоров с другими клубами нет и не будет. Если кто-то будет вести переговоры с игроком, связанным с клубом долгосрочным контрактом – рискует получить наказание от ФИФА. Агент также подтвердил, что ни с кем не вел переговоров".

Левандовски перешел в Баварию на правах свободного агента из дортмундской Боруссии в 2014 году и с тех пор укрепился в звании одного из лучших нападающих мира.

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