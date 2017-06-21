Германия

Талантливый защитник Вест Хэма Рис Оксфорд перешел в менхенгладбахскую Боруссию на правах годичной аренды.

Боруссия Менхенгладбах объявила об аренде центрального защитника Вест Хэма Риса Оксфорда.

18-летний Оксфорд считается одним из самых талантливых английских футболистов, но Вест Хэм не готов предоставлять ему регулярную игровую практику в следующем сезоне.

Вторую половину прошедшего сезона Оксфорд провел на правах аренды в Рединге, где отыграл только пять матчей.