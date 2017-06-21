Германия

Полузащитник дортмундской Боруссии Усман Дембеле удостоился признания за свою игру.

Официальный твиттер Бундеслиги сообщил, что полузащитник Боруссии Дортмунд Усман Дембеле получил награду лучшему молодому игроку Бундеслиги.

Дембеле перешел в Дортмунд перед началом нынешнего сезона из Ренна. Уверенная игра Усмана привлекла к нему внимание многих клубов, среди которых – Барселона.

На счету Усмана 32 матча в Бундеслиге, в которых он отметился 6 голами и 12 ассистами.