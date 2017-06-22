Германия

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш переживает, что левый защитник команды Рафаэль Геррейру получил серьезное повреждение в матче с Россией (1:0).

Геррейру был заменен на Элизеу на 66-й минуте матча с Россией из-за жалоб на боль в левой ноге.

"Подозреваем, что это может быть перелом", — заявил Фернанду Сантуш.

"Это может повлиять на начало следующего сезона для Рафаэля. Мы расстроены, ведь это отличный парень и очень хороший футболист. Надеюсь, обследование в больнице покажет, что все не так серьезно".

В поединке против России Геррейру отметился голевым пасом на Криштиану Роналду, благодаря которому португальцы добыли победу 1:0.