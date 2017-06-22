Германия

Полузащитник Байера Юлиан Брандт собирается подписать контракт с чемпионом Германии.

В нынешнее межсезонье Ливерпуль ищет серьезное усиление в свете предстоящих выступлений команды в Лиге чемпионов.

Одним из игроков, которых хотел заполучить главный тренер команды Юрген Клопп, был хавбек Байера Юлиан Брандт. С 21-летним немцем Красные вели продолжительные переговоры, которые в итоге не увенчались успехом.

Как сообщает немецкий портал TZ, Брандт принял решение отвергнуть предложение Ливерпуля и подписать контракт с Баварией. По условиям будущего соглашения Юлиан присоединится к мюнхенцам в начале сезона 2018-2019, а до тех пор еще один год проведет в составе леверкузенского клуба.

Среди прочего свое решение игрок мотивировал тем, что желает продолжать карьеру в Германии.

В завершившемся сезоне на счету Брандта 3 гола и 9 результативных передач в 32-х матчах Бундеслиги.