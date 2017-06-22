Германия

Дортмундская Боруссия угрожает Барселоне судебным разбирательством из-за их попыток подписать Усмана Дембеле.

Дембеле стал трансферной целью нового наставника Барселоны Эрнесто Вальверде.

В последние дни появились сообщения о том, что молодой француз согласовал условия пятилетнего контракт с Барселоной, несмотря на то, что Боруссия Д не давала им разрешение вступать в переговоры с игроком.

И немецкий клуб жестко ответил на эти заявление, предупредив, что Дембеле никуда не уйдет.

"У Усмана Дембеле долгосрочный контракт с клубом. Мы не ведем никаких переговоров", — заявил спортивный директор Михаэль Цорк.

"В следующем сезоне Дембеле будет играть за Боруссию Дортмунд".

"Если заинтересованные клубы попытаются связаться с игроком в обход Дортмунда, мы можем инициировать процедуру ФИФА".