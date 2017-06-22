Майнц объявил о подписании двухлетнего контракта с голкипером Рене Адлером.
Рене Адлер (слева), ФК Майнц
22 июня 2017, 20:01
Немецкий голкипер Рене Адлер подписал контракт с Майнцом до 2019 года, сообщает официальный сайт Карнавальников.
"Для меня это правильный шаг в подходящий момент. Спокойная атмосфера клуба подходит мне, и я чувствую, что вместе мы можем чего-то добиться", — сказал Адлер.
32-летний Адлер получил статус свободного агента после того, как решить не продлевать контракт с Гамбургом.