Германия

Майнц объявил о подписании двухлетнего контракта с голкипером Рене Адлером.

Немецкий голкипер Рене Адлер подписал контракт с Майнцом до 2019 года, сообщает официальный сайт Карнавальников.

"Для меня это правильный шаг в подходящий момент. Спокойная атмосфера клуба подходит мне, и я чувствую, что вместе мы можем чего-то добиться", — сказал Адлер.

32-летний Адлер получил статус свободного агента после того, как решить не продлевать контракт с Гамбургом.