Германия

Двумя новыми игроками обзавелся Дармштадт.

Официальный сайт Дармштадта объявил о подписании полузащитника Ромуальда Ляказетта, являющегося двоюродным братом нападающего Лиона и сборной Франции Александра Ляказетта, и вингера МакКензи Гейнса.

23-летний Ляказетт, являющийся воспитанником ПСЖ, последние два сезона провел в Германии, выступая за Мюнхен 1860. В прошедшем сезоне, по итогам которого мюнхенцы покинули вторую Бундеслигу, он провел 25 матчей.

Американец Гейнс перешел в Дармштадт из Вольфсбурга. В основной команде Волков 19-летний нападающий не играл, проведя в прошлом сезоне 24 матча за юношескую команду.